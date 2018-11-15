Политика Турчинов пояснил, в каких случаях СМИ обвинят в поддержке терроризма

2018-11-16 19:34 126

Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, украинские СМИ могут свободно освещать нарушения со стороны сепаратистов Донбасса, но информационно поддерживать страну-агрессора - это преступление.

В частности, в ответ на вопрос, можно ли СМИ называть террористами, если они освещают действия террористических организаций, он ответил: "Когда СМИ поддерживают террористов, то, согласно украинскому законодательству, это включается в информационную поддержку терроризма как составляющая террористической деятельности. Поэтому освещать преступления - это одно дело, а информационно поддерживать страну-агрессора и террористические организации - это совсем другой вопрос, и, согласно украинскому законодательству, - это серьезное правонарушение".

Турчинов также высказался в поддержку недавно зарегистрированного в парламенте законопроекта №9275 О защите информационного пространства.

"Я считаю, чтобы не было злоупотреблений, очень многие боятся, что исполнительная власть может наступать на свободу слова, поэтому я думаю, что такой предохранитель, вопрос, который касается СМИ, включение их в список санкций или тех структур, которые их обеспечивают - это должна быть исключительно компетенция Верховной Рады", - отметил секретарь СНБО.

При этом он считает логичным введение такого "предохранителя".

"Чтобы не было злоупотреблений на уровне исполнительной власти, силовых структур, и чтобы всегда можно было отличить информационную безопасность и свободу слова", - пояснил Турчинов.

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