Мир Агентство США по глобальным медиа выделяет 7,46 млн долларов для поддержки Радио Свобода

2025-03-27 11:34

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) согласилось выделить Радио Свобода 7,46 миллиона долларов в рамках компенсации за период с 1 по 14 марта и сделало это перед судебным заседанием, на котором рассматривается иск вещателя против правительства США. Об этом сообщает Радио Свобода.

Выплата средств произошла после того, как USAGM пыталось прекратить финансирование РС, ссылаясь на нарушение условий соглашения.

Сумма покрывает часть средств, предоставленных Конгрессом США на поддержку независимых международных медиа.

Решение было принято в рамках судебного дела, возникшего после попытки агентства прекратить финансирование организации, освещающей события в странах с ограниченной свободой слова.

Согласно заявлению, USAGM уже начало выплату средств и гарантировало, что деньги будут на счетах РС до конца марта. Эти средства покроют финансирование вещателя на время до официального изменения соглашения.

Радио Свобода, которое является одной из основных платформ для распространения независимой информации, продолжает борьбу за получение остатка финансирования на весь бюджетный год. Вместе с тем вещатель стремится получить предварительный судебный запрет на прекращение грантов от USAGM.

Ожидается, что судья Ройс Ламберт в ближайшие недели примет решение по предварительному судебному запрету, что позволит сохранить финансирование для РС на весь следующий год.