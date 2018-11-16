Политика Генассамблея ООН признала аннексию Крыма нарушением международного права

2018-11-16 13:15 186

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которую инициировала украинская делегация.

Как сообщает информагентство Интерфакс-Украина, резолюцию поддержали 67 государств, против проголосовали 26, воздержались 82 делегата.

Документ подтверждает незаконность аннексии Крыма Россией и определяет как "нарушение международного права".

Резолюция призывает все международные организации и специализированные учреждения системы ООН при упоминании Крыма в своих официальных документах, сообщениях и публикациях использовать формулировку "АР Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные РФ" и рекомендует то же самое всем государствам и другим международным организациям.

В документе подчеркивается необходимость незамедлительного освобождения украинских граждан в Крыму и на территории России. В связи с этим отдельно упоминаются дела Олега Сенцова, Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку и других политзаключенных.

Кроме того, комитет призывает Россию принять все необходимые меры, чтобы незамедлительно положить конец нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, а также уважать законы, действующие в Украине, и отменить законы, введенные в Крыму Российской Федерацией.

Согласно резолюции, Третий комитет Генассамблеи ООН также осуждает незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму и требует, чтобы Россия соблюдала обязательства по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации.

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