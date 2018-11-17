Политика Где в Украине ждать снега с дождями

2018-11-17 11:30 159

 

В Украине в субботу, 17 ноября, сохранится умеренно холодная погода, также ожидаются осадки в виде снега и дождей.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Небольшой снег пройдет в ночное время на Юге, в восточных регионах и Днепропетровской области. В дневное время в Приазовье и Крыму прогнозируется небольшой мокрый снег, местами с дождем.

На остальной территории нашей станы - без осадков.

На дорогах Украины, кроме западных регионов, местами будет гололедица.

Ветер северо-восточный, его сила будет достигать от 5 до 10 метров в секунду, в южной части ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от -4 до -9 градусов, в дневное время от -1 до +4 градусов.

На Закарпатье столбик термометра поднимется до +8 градусов, на юге Украины в течение суток от -2 до +3 градусов.

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