Политика Киев договаривается с США о покупке новой партии комплексов Javelin

2018-11-20 13:14 156

Украина ведет переговоры с США по поводу новых поставок летального оружия.

"Мы обсуждаем еще одни поставки оборонного вооружения", - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Канаде.

Как сообщет Defence News, глава украинского МИД отказался уточнять детали, ограничившись фразой, что все вооружения, поставляемые США в Украину, достаточно эффективны.

Также министр сказал, что Украине необходимо развивать собственные военно-морские возможности.

Напомним, весной 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине. В конце апреля в американском ведомстве заявили, что противотанковые ракетные комплексы уже доставили в Украину. 22 мая в Украине впервые испытали Javelin.