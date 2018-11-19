Политика «Спортсмен» Янукович всерьез прикован к постели: интересные подробности от адвоката

2018-11-19 22:00 381

Бывший президент Украины Виктор Янукович, как минимум три недели не сможет удаленно выступать в Оболонском райсуде − из-за полученной травмы в РФ.

Соответствующую информацию озвучил его адвокат Александр Горошинский.

"Исходя из медицинских документов, врачи ориентируют, что Виктор Янукович не сможет выступать минимум три недели. В лежачем положении это невозможно, он не может даже сам подниматься", − заявил он.

Горошинский утверждает, что сейчас Янукович находится в медучреждении. "Где именно, я вам сказать не могу в целях безопасности. Он в больнице", - ответил адвокат. Природу травмы, полученной Януковичем он тоже не стал уточнять.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Янукович был госпитализирован в реанимацию с травмой, а после был доставлен в элитную московскую больницу.