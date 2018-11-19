Политика «Спортсмен» Янукович всерьез прикован к постели: интересные подробности от адвоката

2018-11-19 22:00 381

 

Бывший президент Украины Виктор Янукович, как минимум три недели не сможет удаленно выступать в Оболонском райсуде − из-за полученной травмы в РФ.

Соответствующую информацию озвучил его адвокат Александр Горошинский.

"Исходя из медицинских документов, врачи ориентируют, что Виктор Янукович не сможет выступать минимум три недели. В лежачем положении это невозможно, он не может даже сам подниматься", − заявил он.

Горошинский утверждает, что сейчас Янукович находится в медучреждении. "Где именно, я вам сказать не могу в целях безопасности. Он в больнице", - ответил адвокат. Природу травмы, полученной Януковичем он тоже не стал уточнять.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Янукович был госпитализирован в реанимацию с травмой, а после был доставлен в элитную московскую больницу.

Еще по теме

Эксперты: суд по делу Януковича обязан дать право Ставицкому на свидетельские показания

2018-11-18 14:10 633

Адвокат Януковича рассказал подробности о его госпитализации

2018-11-18 12:41 1029

Бывшую резиденцию Януковича Межигорье выставлять на продажу не будут

2018-11-16 10:12 417

Москва снова подала в суд - требует вернуть $3 миллиарда долга Януковича

2018-11-15 14:16 495

Еще новости в разделе "Политика"

«Спортсмен» Янукович всерьез прикован к постели: интересные подробности от адвоката

2018-11-19 22:00 381

Украина грозится приостановить членство в Интерполе

2018-11-19 20:00 309

В Азовском море ФСБ снова задержала катер с украинскими рыбаками

2018-11-19 19:00 321

НАТО принял резолюцию по конфликтной ситуации в Азовском море

2018-11-19 13:15 399
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

«Спортсмен» Янукович всерьез прикован к постели: интересные подробности от адвоката 2018-11-19 22:00 381
Украина грозится приостановить членство в Интерполе 2018-11-19 20:00 309
В Азовском море ФСБ снова задержала катер с украинскими рыбаками 2018-11-19 19:00 321
НАТО принял резолюцию по конфликтной ситуации в Азовском море 2018-11-19 13:15 399

Лента

22:00 «Спортсмен» Янукович всерьез прикован к постели: интересные подробности от адвоката
21:30 В Украине с января стартует полная монетизация субсидий
21:00 Менеджер Усика рассказал, до какого времени боксера не стоит ждать на ринге
20:30 В Киеве резко пошло в рост число заболевших гриппом и ОРВИ
20:00 Украина грозится приостановить членство в Интерполе
19:56 Ставицкий выступил против предоставления Украине Томоса
19:30 На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы в ближайшие годы: прогноз от НБУ
19:00 В Азовском море ФСБ снова задержала катер с украинскими рыбаками
18:30 В Минсоцполитики назвали условия получения субсидий для заробитчан
18:00 В украинских обеменниках происходит нечто невероятное: свежий курс