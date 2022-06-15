Спорт Украинский спортсмены не будут принимать участия в соревнованиях, на которые допустят роССиян и белорусов

2022-06-15 13:34

Украинский спортсмены не будут принимать участия в соревнованиях, на которые допустят  участников из россии и беларуси. Даже если флаги этих государств заменят на нейтральные. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Он также пригласил президентов международных федераций посетить Украину, чтобы посмотреть на деятельность россиян в Ирпене, Буче, Харькове и Чернигове.

"Полномасштабная война России против Украины уже унесла жизни более 70 украинских спортсменов и тренеров. Представители РФ и РБ ищут возможность заявить о себе на международной арене, выступая под нейтральным белым флагом. Это недопустимо!

Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с убийством украинцев или открыто это поддерживают.

Предложил президентам всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации о недопущении таких случаев.

В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать соревнования. Мир не имеет права забывать о войне, которую начала Россия против Украины!

Предложил также приглашать президентов международных федераций в Украину. Мы покажем Ирпень и Бучу, Харьков и Чернигов! Они должны знать, что чувствуют украинские спортсмены, когда выходят на старт рядом с представителями стран-агрессоров", - написал Гутцайт.

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