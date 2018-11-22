Политика Конституционный суд признал законным интеграцию страны в Евросоюз и НАТО

2018-11-22 14:13 156

Конституционный суд Украины предоставил заключение к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины относительно интеграции государства в Евросоюз и НАТО.  

"Решение о признании президентского проекта изменений в Конституцию поддержало подавляющее большинство - 14 судей КС. Следовательно, это дает парламенту возможность рассмотреть документ в сессионном зале", - заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко

У Верховной Рады есть возможность на пленарном заседании в четверг предварительно утвердить в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно закрепления курса страны на интеграцию в ЕС и НАТО.

"Они (изменения в Конституцию) могут быть поддержаны парламентом. Думаю, мы интенсивно будем работать сегодня по этому поводу… Есть шанс сегодня в зале проголосовать за эти изменения в первом чтении", - сказала Луценко в кулуарах парламента.

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