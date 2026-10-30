Життя Повний текст Радіодиктанту національної єдності 2026 - вже можна перевірити свої помилки

2026-10-30 14:38

Наприкінці жовтня українці брали участь у Радіодиктанті національної єдності. Опублікувано повний правильний текст, автором якого в цьому році став письменник і ветеран війни Артур Дронь.

Згідно з традицією, Радіодиктант проходив у День української писемності та мови. Текст під назвою Лист, який не закінчується озвучували вчитель Артур Пройдаков і громадська діячка, співачка Даша Астаф'єва.

Слід зазначити, що результати написання Радіодиктанту стануть відомі не раніше ніж через місяць після його перевірки експертною комісією.

Лист, який не закінчується

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях - вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости... Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім - слова мандрують часом.

Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: "міцно любити". Уяви собі! Не "дуже", не "гіперсильно". Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи - прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу.

Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас - і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово "останній". Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я - про тебе.

Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди.