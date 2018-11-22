Политика Комитет Рады поддержал изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО

2018-11-22 16:33 75

Сегодня КСУ одобрил изменения к Основному закону по курсу в ЕС и НАТО

Комитет Верховной рады Украины по правовой политике поддержал изменения в Конституцию по курсу в Евросоюз и НАТО. Об этом с трибуны парламента заявил спикер Рады Андрей Парубий.

"Комитет правовой политики поддержал изменения в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО. Я уверен, что все сторонники ЕС и НАТО поддержат этот закон", - заявил Парубий.

По словам спикера ВР, нардепы перейдут к рассмотрению закона после принятия изменений в Бюджетный кодекс.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Конституционный суд Украины признал конституционными изменения в Основной закон по закреплению курса государства на вступление в Евросоюз и НАТО.

После этого, президент Украины Петр Порошенко обратился к парламенту с просьбой безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию в части курса на ЕС и НАТО. Порошенко также выразил уверенность, что путь Украины в ЕС и НАТО является необратимым.

"Конституционный суд открыл зеленый свет на внесение изменений в украинскую Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции", - написал Порошенко.