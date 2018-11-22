Политика Рада одобрила первый закон из пакета бюджета-2019

2018-11-22 17:30 306

Проектом урегулируются вопросы, связанные с подготовкой бюджета на 2019 год

Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". Документ после ряда провальных голосований поддержали 243 нардепа.

Следует отметить, что наиболее жаркие дискуссии среди нардепов вызвала правка по финансированию Национальной академии наук Украины. В ходе обсуждения парламентарии договорились, что эта норма будет включена в Бюджетный кодекс. После этого Рада одобрила законопроект во втором чтении.

Установить, что до 2023 года (включительно) часть чистой прибыли, которая в соответствии с пунктом 17 части второй статьи 29 настоящего Кодекса и статьи 11-1 закона "Об управлении объектами государственной собственности" подлежит направлению в государственный бюджет Украины государственными унитарными предприятиями, которые находятся в ведении Национальной академии наук Украины, остается в распоряжении таких государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении НАНУ, и направляется ими исключительно на проведение своей инициативной научной и научно-технической деятельности, финансирование инноваций и расширение собственной материально-технической базы", - говорится в тексте поправки.

Суть закона

В пояснительной записке указано, что документ разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о госбюджете на 2019 год и нормирования принятых изменений в законодательство.

Проектом, в частности, устанавливается срок для утверждения порядка и условий предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам - в течение 30 дней со дня вступления в силу закона о бюджете.

В частности, предлагается лишить Минфин несвойственных полномочий по утверждению существенных условий договора энергосервиса (относительно объектов государственной собственности). Их предлагается отнести к полномочиям центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Предусматривается урегулировать вопрос зачисления с 1 января 2019 года 5% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (кроме рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата) в бюджеты местного самоуправления по месту добычи соответствующих полезных ископаемых.

Предлагается дополнить перечень защищенных расходов бюджета расходами на программу госгарантий медобслуживания населения во избежание ситуаций по приостановлению ее действия (в частности, приостановление осуществления оплаты за предоставление медуслуг населению).

Также нормируются особенности формирования и выполнения местных бюджетов в Донецкой и Луганской областях на период проведения операции Объединенных сил.

Законом дополняется перечень расходов, на которые за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам предоставляются льготы и жилищные субсидии населению. Отметим, что проектом дополняется и собственно перечень категорий населения, которым предоставляются льготы и субсидии за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам, новой категорией "пострадавшие участники Революции Достоинства".

Предусматривается пролонгация до 2027 года действия эксперимента по осуществлению патроната над ребенком за счет и в пределах средств субвенции из госбюджета на выплату соцпомощи от государства на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление соцуслуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком".

При этом проектом закона предлагается исключить расходы бюджета на детские дома семейного типа, приемные семьи и семьи патронатных воспитателей из перечня расходов на образование и включить такие расходы в перечень расходов на соцзащиту и соцобеспечение.

Право Минфина на бесплатное получение персональных данных

Определяется, что при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других соцвыплат, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного социального и пенсионного госстрахования, с целью обеспечения адресности и недопущения назначения, начисления и/или совершения неправомерных социальных выплат Министерство финансов Украины имеет право на бесплатное получение информации, содержащей банковскую тайну, персональные данные, и на доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

Для получения и обработки таких персональных данных Минфин не требует получения на это согласия физических лиц, при этом обработка и защита персональных данных осуществляются с соблюдением законодательства о защите персональных данных и в порядке, определенном Кабмином.

Порядок осуществления верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат определяется правительством.

О ЦИК

Должностной оклад главы комиссии составляет 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года, заместителей главы, секретаря комиссии - 27 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года, член - 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года.

Перечень и размеры дополнительных к должностному окладу выплат главе, заместителям председателя, секретарю комиссии и членам комиссии определяются Кабмином соответствии с законом "О государственной службе.

Поддержка с/х производителей

Устанавливается, что в 2017-2019 годах ежегодный объем средств государственного бюджета Украины, направляемых на господдержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе фермерских хозяйств, составляет не менее 1 процента выпуска продукции в сельском хозяйстве, в 2020-2025 годах не менее 1,5 процента.

Господдержка лиц с особыми образовательными потребностями

В документе предусмотрена субвенция на предоставление господдержки лицам с особыми образовательными потребностями

За счет субвенции осуществляются расходы на:

1. оплату труда специалистов (перечень которых утверждается Кабмином) на основе заключенных гражданско-правовых договоров по:

проведению (предоставлению) психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий (услуг) в соответствии с индивидуальными программами развития для лиц с особыми образовательными потребностями, которые получают образование в инклюзивных классах (группах) учреждений дошкольного и общего среднего образования (кроме учреждений дошкольного образования (ясел- садов) компенсирующего типа, домов ребенка, учреждений дошкольного образования (детских домов) интернатного типа, специальных школ, санаторных школ, учебно-реабилитационных центров);

оказанию психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг по обеспечению образовательного процесса лиц с особыми образовательными потребностями, которые получают образование в инклюзивных и специальных классах (группах) учреждений внешкольного, профессиональной (профессионально-технического) образования, высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации государственной и коммунальной собственности;

2. приобретение специальных средств коррекции психофизического развития;

3. оснащение кабинетов и/или ресурсных комнат в соответствующих учебных заведениях и инклюзивного-ресурсных центрах для предоставления психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг лицам с особыми образовательными потребностями.

Определено, что остатки средств по субвенции на предоставление господдержки лицам с особыми образовательными потребностями на конец бюджетного периода хранятся на счетах соответствующих местных бюджетов и используются в следующем бюджетном периоде с учетом целевого назначения субвенции.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 октября народные депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", его со второго раза поддержали 244 парламентария.

Агентство также сообщало, что 18 октября ВР одобрила за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год. Таким образом нардепы приняли за основу бюджет-2019.

Добавим также, 18 октября Рада провалила закон об изменениях в Налоговый кодекс, которыми предлагалось повысить акциз на алкоголь и сигареты на 9% с января 2019 года.

А 8 ноября нардепы одобрили за основу в первом чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов", необходимый для принятия бюджета на 2019 год. Проект после ряда неудачных голосований поддержали 233 нардепа.

В частности, предлагается увеличить с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9 процентов. При этом планируется установить нулевую ставку акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.