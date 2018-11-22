Политика Штепа слегла после инсульта

2018-11-22 19:00 237

У экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, на прошлой неделе случился инсульт, поэтому заседание суда перенесли.

Об этом "Украинской правде" сообщил ее адвокат Александр Тананакин.

"На прошлой неделе случился инсульт. Сейчас она находится на лечении дома", - сказал защитник.

Он не смог назвать точную дату, когда Штепу госпитализировали с инсультом и когда выписали домой.

На вопрос, почему обвиняемая не прибыла на заседание в Орджоникидзевский райсуд 22 ноября, адвокат сказал:

"Ее состояние не позволяло это сделать. По рекомендации медиков, у нее постельный режим".

Тананакин добавил, что следующее заседание по делу назначено на 24 января, но не смог спрогнозировать, будет ли его подзащитная на нем присутствовать.

Напомним, Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в сепаратизме.

На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

20 сентября 2017 года Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил для экс-мэра Славянска Штепы меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

7 февраля 2018 года Штепа не явилась в Октябрьский райсуд Харькова на подготовительное заседание, сославшись на медицинское обследование.

Прокуратура требовала отправить Штепу в СИЗО.

28 февраля защитники Штепы заявили отвод председательствующему судье Денису Чижиченку и запасному судье Натальи Васильевой.

После ряда отводов в марте Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.

1 июня Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов Штепы об отводе трех из четырех членов судейской коллегии.

6 июня в Харькове определили новый состав суда для рассмотрения дела.

12 июня Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес подготовительное заседание по делу Штепы на 6 августа. После этого заседание еще несколько раз переносили.