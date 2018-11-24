Политика Киска: Украину ждут в ЕС и НАТО

2018-11-24 14:30 72

 

Украину ждут в Европейском союзе и НАТО. Такое заявление сделал президент Словацкой Республики Андрей Киска во время совместного с президентом Украины Петром Порошенко брифинга.

По словам словацкого президента, международные партнеры внимательно следят за необходимыми для вступления в НАТО и ЕС реформами в Украине.

"Я вижу задачу Словакии, как доброго соседа, говорить о том и делать акцент на том, что мы в Европейском союзе, в НАТО все ждем, что Украина будет частью составляющей нашей (объединенной - ред.) Европы", - указал Киска.

Вместе с тем он отметил, что процесс реформ, которые необходимо осуществить на пути к членству Украины в этих международных объединениях, является сложным, иногда мучительным, но очень важно разъяснить всем украинским гражданам их необходимость.

Также Киска отметил, что участие в европейском проекте обеспечило значительный прогресс Словакии, и сейчас она по-дружески наблюдает за прогрессом Украины на этом пути.

Кроме того было сказано, что за последние четыре года в Украине было произведено гораздо больше, чем за предыдущие десятки лет, несмотря на сложности, обусловленные российской агрессией.

"На каждом саммите в Евросоюзе я напоминаю о том, что надо не забывать об Украине, о том, как много она делает, о реформах и о том, как мы видим будущее Украины", - заверил президент Словакии.

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