Политика Украина продлила срок строительства стены на границе с Россией

2018-11-25 10:30 258

Проект инженерно-технического обустройства "Стена" на границе с Россией продлен до 2021 года в связи с его недофинансированием в предыдущие годы. Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает пресс-служба МВД.

"В связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, он был продлен до 2021 года. В бюджете на 2019 уже заложено 400 млн гривен", – сказал он.

На сегодняшний день инженерно-техническое обустройство границы с Российской Федерацией выполнено почти на 47%.

"Мы сегодня на одном из опорных пунктов, оборудованных вдоль границы. Таких опорных пунктов – 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высок. И функционал вдоль границы не только ограда с проволокой, здесь самое главное –интеллектуальная компонента и реагирования. Участок общей с Россией границы составляет 2,3 тысячи км., оборудовано почти 47%", – цитирует слова главы МВД Арсена Авакова пресс-служба ведомства.



Отмечается, что ориентировочная общая стоимость инженерно-технического обустройства 1 км границы – около 2 500 000грн/км. Она включает противотранспортные рвы, сетчатую ограду по металлическим столбам, заграждения из спирали типа "Егоза", контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу.



Напомним, проект обустройства украинской границы с Россией, которое имеет название "Европейский вал", или "Стена", начали реализовывать в 2014 году.