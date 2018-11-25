Политика Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, есть пострадавшие

2018-11-25 22:11 321

 

Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе. Это произошло после выхода из 12-мильной зоны. Катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских Сил ВС Украины.

- После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Повреждены малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение, - сказано в сообщении ВМС Украины.

Данную информацию подтвердил также представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

- Срочно! На выходе из Керченского пролива россияне применили оружие против корабля ВМС Украины. На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи. К тому россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС так оккупированного ими ''территориального моря РФ'' у Крыма, - написал Бабин в своем Фейсбуке.

По его словам, сразу же после обстрела российские военные начали захват катеров ВМС Украины.

22.01 Три судна ВМС Украины, направлявшиеся из порта Бердянска на Азовском море в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России

21.20 По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках. Об этом сообщает Пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

 

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