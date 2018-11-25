Политика В Раде рассказали, когда могут собраться из-за событий в Керченском проливе

2018-11-25 22:35 207

Если в понедельник, 26 ноября, спикер парламента Андрей Парубий объявит о созыве внеочередного заседания ВРУ, то уже в среду, 28 ноября, оно может состояться. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил народный депутат Украины Иван Винник.

"Согласно регламента повестка дня внеочередного заседания должа быть объявлена покрайней мере за трое суток до того, как оно произойдет. Мы можем его объявить (завтра - ред.) - его может объявить спикер Верховной Рады, в среду депутаты обязаны собраться", - заявил И.Винник.

Напомним, российские войска в Керченском проливе применили оружие на поражение против украинских катеров. Был поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск".