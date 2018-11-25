Политика ВМС Украины сообщили о шести раненых военнослужащих и опровергли информацию ФСБ РФ

2018-11-25 22:58 252

 

Захвачены корабли "Бердянск" и "Яны Капу", которые буксируются. Корабль "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении россиян.

В результате нападения на украинксие корабли возле Керченского моста ранены 6 украинских военнослужащих, сообщает ВМС Украины по состоянию на 22:20.

"По оперативной информации захвачены мбак "Бердянск" и рбк "Яны Капу", которые буксируются. Мбак "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов. 6 украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

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Политика

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