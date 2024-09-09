ВОЙНА В Украине Португалия бесплатно передала Украине шесть пожарных вертолетов Ка-32

2024-09-09 10:27

Португалия подарила Украине шесть пожарных вертолетов Ка-32. Последний грузовик с частью этого груза отбыл в пятницу. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

Отмечается, что в октябре 2022 тогдашний министр обороны Хелена Каррейрас пообещала отправить в Украину шесть российских пожарных вертолетов, которые не имели лицензии на эксплуатацию в Португалии, а один из них вообще вышел из строя из-за аварии.

В ноябре 2023 года, более чем через год после объявления о передаче Украине, вертолеты все еще находились в Португалии, а Лиссабон говорил, что ждет, пока "украинский партнер укажет следующие шаги" в этом процессе.

"После длительного периода неопределенности и переговоров нынешнее правительство (...) согласовало транспортировку вертолетов с украинскими властями, в том числе с украинским посольством в Лиссабоне и украинским Министерством обороны", – говорится в заявлении португальского Минобороны.

Эти вертолеты правительство Португалии приобрело в 2006 году.

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