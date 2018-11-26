Политика Что такое военное положение, которое вводят в Украине

2018-11-26 09:30 276

Порядок введения военного положения ст.5 закона "О правовом режиме военного положения":

- Предложение введения военного положения предоставляет СНБО Президенту;

- Президент выдает указ о введении военного положения в Украине или отдельных местностях;

- Для утверждения военного положения Президент немедленно подает в ВР законопроект;

- ВР должна собраться в двухдневный срок для утверждения военного положения.

Правовой режим военного положения предусматривает:

1) устанавливать усиленную охрану важных объектов национальной экономики и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность;

2) вводить трудовую повинность для работоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности;

3) использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для потребностей обороны;

4) принудительно отчуждать имущество, которое находится в частной или коммунальной собственности, изымать имущество государственных предприятий;

5) вводить комендантский час;

6) устанавливать особенный режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;

7) проверять документы у лиц, а в случае потребности проводить обзор вещей, транспортных средств;

8) запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий;

9) нарушать в порядке, определенном Конституцией и законами Украины, вопроса о запрете деятельности политических партий, общественных объединений, если она направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя;

10) устанавливать запрет или ограничение на выбор места пребывания или местожительства лиц на территории, на которой действует военное положение;

11) регулировать работу предприятий телекоммуникаций, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций, телерадиоцентров и средств массовой информации; запрещать передачу информации через компьютерные сети;

12) в случае нарушения требований изымать телекоммуникационное оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры, а также в случае необходимости другие технические средства связи;

13) запрещать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, выработанными на спиртовой основе;

14) устанавливать особенный режим в сфере производства и реализации лекарственных средств, которые имеют в своем составе наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, другие сильнодействующие вещества, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины;

15) изымать у предприятий, учреждений и организаций учебную и боевую технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и ядовитые вещества;

16) запрещать гражданам, которые находятся на военном или специальном учете изменять местожительство;

17) устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность;

18) устанавливать порядок использования фонда защитных сооружений гражданской защиты;

19) проводить эвакуацию населения;

20) вводить в случае необходимости нормируемое обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами;

21) устранять из должностей руководителей предприятий, учреждений и организаций;

22) принимать дополнительные меры относительно усиления охраны государственной тайны;

23) интернировать (принудительно размещать для проживания) граждан иностранного государства;

24) осуществлять обязательную эвакуацию задержанных лиц, которые находятся в изоляторах временного держания.