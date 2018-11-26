Политика Появилось видео с захваченными украинскими кораблями в Керчи

2018-11-26 09:58 156

 

Захваченные украинские малый бронированный артиллерийский катер Бердянск, рейдовый буксир Яны Капу и катер Никополь доставили в оккупированную Керчь.

Сайт Керчь.ФМ опубликовал видео с захваченными украинскими кораблями


Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Еще по теме

В Керчи рассказали про состояние раненых украинских моряков

2018-11-26 10:17 231

На Донбассе ранены двое украинских военных, у боевиков тяжелые потери

2018-11-26 10:09 108

Украина требует от РФ вернуть захваченные в Азовском море судна и освободить пленных

2018-11-26 08:30 177

"Новый уровень агрессии". Климкин прокомментировал захват Россией украинских кораблей

2018-11-25 22:32 432

Еще новости в разделе "Политика"

Синоптики прогнозируют до 15 см снега, в Киев ограничено пропускают грузовики

2018-11-26 10:59 9

Укравтодор предупредил о заблокированных дорогах

2018-11-26 10:56 27

России не интересно мирное урегулирование - соратник Меркель

2018-11-26 10:42 30

Польша об атаке РФ на море: Под угрозой безопасность ЕС

2018-11-26 10:31 84
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Синоптики прогнозируют до 15 см снега, в Киев ограничено пропускают грузовики 2018-11-26 10:59 9
Укравтодор предупредил о заблокированных дорогах 2018-11-26 10:56 27
России не интересно мирное урегулирование - соратник Меркель 2018-11-26 10:42 30
Польша об атаке РФ на море: Под угрозой безопасность ЕС 2018-11-26 10:31 84

Лента

10:59 Синоптики прогнозируют до 15 см снега, в Киев ограничено пропускают грузовики
10:56 Укравтодор предупредил о заблокированных дорогах
10:54 Вооруженные силы Украины и СБУ приведены в полную боевую готовность
10:51 Ярмоленко дисквалифицируют на два года за употребление допинга
10:42 России не интересно мирное урегулирование - соратник Меркель
10:31 Польша об атаке РФ на море: Под угрозой безопасность ЕС
10:23 Выборы состоятся, военное положение не означает их автоматическую отмену - Ирина Геращенко
10:17 В Керчи рассказали про состояние раненых украинских моряков
10:13 Протесты евробляхеров: движение через границу до сих пор затруднено
10:09 На Донбассе ранены двое украинских военных, у боевиков тяжелые потери