Политика В Керчи рассказали про состояние раненых украинских моряков

2018-11-26 10:17 234

 

Как сообщалось ранее, Россия захватила три корабля ВМС Украины. Напомним, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также был принужден к остановке.

Раненые в резлуьтате конфликта члены экипажа украинских находятся в данный момент под охраной спецназа Пограничной Службы ФСБ России в керченской больнице. Об этом сообщают источники в крымских силовых структурах.

Раненых трое - один офицер и двое матросов-контрактников. У них огнестрельные ранения легкие в области конечностей - руки, ноги. Как мы сообщали ранее, состояние моряков стабильное, сейчас их опрашивают следователи.

Напомним, Украина обратится в Совбез ООН из-за конфликта в Азовском море. Заседание Совета Безопасности Украины ночью, где обсуждалась ситуация в Керченском проливе, закрыл глава государства, Петр Порошенко, который ранее заявил, что он выступает за введение в Украине военного положения, подтвердил, что целый ряд депутатов парламента уже высказались в поддержку военного положения. По мнению главы государства, Рада поддерджит эту инициативу Совбеза.

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