Политика Польша об атаке РФ на море: Под угрозой безопасность ЕС

2018-11-26 20:00 549

В МИД Польши осудили очередное нарушение международного права Россией

Польша осудила нападение России в Керченском проливе на корабли Военно-морских сил ВС Украины и призвала стороны к сдержанности. Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

"Мы решительно осуждаем агрессивные действия России, мы призываем ее властей уважать международное право, а обе стороны – к сдержанности в нынешней ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности", - заявили в польском дипломатическом ведомстве.

В МИД Польши отметили, что после незаконной оккупации Крыма, разжигания конфликта на Донбассе, строительства Керченского моста без согласия властей в Киеве, Россия нарушила принцип свободы судоходства.

"Сегодняшняя драматическая эскалация напряженности в водах Азовского моря, в результате которой ранены моряки и повреждены корабли ВМС Украины, стала следствием последовательных нарушений РФ основных принципов международного права, в том числе в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков, катера утратили ход, их вместе с буксиром тянут в Керчь.