Политика Разведывательный самолет США вошел в акваторию Черного моря

2018-11-26 14:30 390

 

На радарах видно, что американский самолет-разведчик в 08:30 был в воздушном пространстве Болгарии

Сегодня в 07:50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил США Boeing RC-135V взлетел из авиабазы на Крите и направился в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

В 08:30 он вошел в акваторию Черного моря в воздушном пространстве Болгарии и направлялся к побережью оккупированного Россией Крыма.

Самолет Boeing RC-135 используется для сбора, обработки и передачи развединформации.

Еще по теме

Волкер прокомментировал обострение в Азовском море

2018-11-26 16:30 399

Россия на границе разместила 500 ударных самолетов - ГУР

2018-11-26 15:51 219

Агрессия в Азовском море: Порошенко выдвинул жесткое требование Путину

2018-11-26 11:04 384

Ситуация в Азовском море: после нападения Россия открыла Керченский пролив

2018-11-26 09:46 249

Еще новости в разделе "Политика"

Лавров об агрессии РФ в Керченском проливе: Россию уже не волнуют санкции

2018-11-26 18:00 267

Раненых украинских моряков увезли в Москву - Бабин

2018-11-26 17:30 219

Волкер прокомментировал обострение в Азовском море

2018-11-26 16:30 399

В ЦИК рассказали о выборах в условиях военного положения

2018-11-26 16:30 327
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Лавров об агрессии РФ в Керченском проливе: Россию уже не волнуют санкции 2018-11-26 18:00 267
Раненых украинских моряков увезли в Москву - Бабин 2018-11-26 17:30 219
Волкер прокомментировал обострение в Азовском море 2018-11-26 16:30 399
В ЦИК рассказали о выборах в условиях военного положения 2018-11-26 16:30 327

Лента

18:00 Лавров об агрессии РФ в Керченском проливе: Россию уже не волнуют санкции
17:30 Раненых украинских моряков увезли в Москву - Бабин
17:00 ''Он не подведет!'' Семья захваченного украинского моряка сделала смелое заявление
16:30 Волкер прокомментировал обострение в Азовском море
16:30 В ЦИК рассказали о выборах в условиях военного положения
видео 16:00 Заседание Верховной Рады по решению о военном положении: онлайн-трансляция
16:00 России не интересно мирное урегулирование - соратник Меркель
15:51 Россия на границе разместила 500 ударных самолетов - ГУР
15:45 Порошенко поручил Генштабу провести частичную мобилизацию
15:00 У Путина прокомментировали атаку на украинские военные корабли