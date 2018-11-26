Политика Разведывательный самолет США вошел в акваторию Черного моря

2018-11-26 14:30 390

На радарах видно, что американский самолет-разведчик в 08:30 был в воздушном пространстве Болгарии

Сегодня в 07:50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил США Boeing RC-135V взлетел из авиабазы на Крите и направился в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

В 08:30 он вошел в акваторию Черного моря в воздушном пространстве Болгарии и направлялся к побережью оккупированного Россией Крыма.

Самолет Boeing RC-135 используется для сбора, обработки и передачи развединформации.