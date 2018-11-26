Политика Российские СМИ обнародовали имена украинцев, раненых при захвате кораблей

2018-11-26 14:00 501

Российский интернет-портал Федеральное агентство новостей (ФАН) обнародовал предположительные личные данные трех украинских моряков, которые были ранены 25 ноября при захвате украинских кораблей и доставлены в одну из больниц оккупированной Керчи.

По данным ФАН, ранения во время агрессивных действий российских военных кораблей в Керченском проливе получили 24-летний Андрей Анатольевич Артеменко (родился 31 марта 1994 года в Новоукраинке Одесской области), 27-летний Василий Викторович Сорока (родился 11 апреля 1991 года в Одессе), и 18-летний Андрей Дмитриевич Эйдер (родился 20 декабря 1999 года в Одессе).

Журналисты российского издания Говорит Москва связались с мачехой Эйдера, которая пока не подтвердила эту информацию. "Я от вас сейчас слышу впервые эту информацию. Я не особо доверяю этой информации. Я, конечно, знаю Андрея. Это мой пасынок", - сказала женщина. В то же время ФАН обнародовало фотографию Андрея Эйдера из социальных сетей.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила в комментарии Громадському, что из шести украинских моряков - членов экипажей кораблей ВМС Украины, захваченных Россией в Азовском море - трое сейчас находятся в 1-й Керченской больнице в аннексированном Крыму, а остальные трое - у российских следователей.

"Трое при задержании были ранены. Им оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Другие моряки не находятся в СИЗО. Они на территории пограничной части в Керчи, не могу сказать, где конкретно. Но они у следователей, проводится допрос сейчас", - сказала Москалькова.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИДы Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.