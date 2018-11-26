Политика Раненых украинских моряков увезли в Москву - Бабин

2018-11-26 21:00 456

Постоянный представитель президента Украины в Крыму заявил, что ранены были шесть украинских моряков, в то время, как россияне говорят только о троих.

Нескольких украинских моряков, которые были ранены во время захвата кораблей в Керченском проливе, вывезли в Москву. Об этом в понедельник, 26 ноября, заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в эфире 112 Украина.

"Насколько нам известно, нескольких раненых перевезли в Москву", - заявил он.

Бабин также отметил, что российская сторона говорит о троих раненых, в то время, как Киеву известно о шести пострадавших.

Он также сообщил, что по некоторой информации троих украинских моряков прооперировали, у них осколочные ранения.

"Мы требуем от россиян обращения с нашими военнопленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права, призываем не совершать очередные международные преступления в отношении граждан Украины", - отметил дипломат.

Накануне вечером представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщал, что ранения получили шесть моряков, всего в плен было взято более 20 человек с трех кораблей.

Ранее в России сообщили о состоянии раненых украинских моряков. отмечалось, что у них ранены конечности. Также в России назвали имена раненых украинских военных.

ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".