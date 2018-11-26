Политика Россия на границе разместила 500 ударных самолетов - ГУР

2018-11-26 15:51 216

Боевой радиус самолетов, развернутых вдоль границы позволяет покрыть всю территорию Украины, сообщил представитель ГУР МО

Россия разместила вдоль границы с Украиной около 500 боевых самолетов тактической авиации. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

"На сегодняшний день вдоль границ Украины сосредоточено около 500 боевых самолетов тактической авиации и до 340 вертолетов армейской авиации", - сообщил Скибицкий.

Он отметил, что Россия наращивает группировку авиации воздушно-космических сил РФ возле границы с Украиной. С 2013 года РФ провела модернизацию и восстановление всей аэродромной сети вдоль украинско-российской границы, модернизацию и обновление парка боевых самолетов, в том числе новейших, а также расширила потенциал военной авиации вдоль границы.

По его словам, экипажи этих боевых самолетов и тактической авиации принимают непосредственное участие в боевых действиях на территории Сирии.

"Это свидетельствует о том, что экипажи этих самолетов готовы к применению армейской и тактической авиации, а в отдельных случаях - и авиации дальней воздушно-космических сил РФ против нашего государства", - подчеркнул он.

Также экипажи достаточно имеют достаточно опыта для применения авиации, бомб, высокоточного оружия по гражданскому населению. Боевой радиус самолетов, развернутых вдоль границы, отметил Скибицкий, позволяет покрыть всю территорию Украины.

Также вдоль границы размещено 25 батальонно-тактических групп РФ, которые способны выполнять задания на территории Украины.

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