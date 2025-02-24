Политика Киев не признает соглашение с США, по которому Украина обязана вернуть 500 млрд долларов

2025-02-24 11:33

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается признавать соглашение, согласно которому Украина будет должна США 500 миллиардов долларов. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

По его словам, условия США по соглашению о недрах имели характер долга, который Украина должна была выплатить Штатам.

"Я знаю, что у нас было 100 (миллиардов долларов от США) и я не собираюсь признавать 500, кто бы что ни говорил, как бы мы ни общались. Со всем уважением к партнерам, я стойко стою", - заявил Зеленский.

Президент также добавил, что не хочет признавать 100 миллиардов долга перед США, поскольку не считает финансовую помощь от США долгом, поскольку финансирование было грантами, о которых он договаривался с Конгрессом и бывшим президентом Джо Байденом.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент привез в Украину проект соглашения о доступе к полезным ископаемым Украине на 500 миллиардов долларов в обмен на американскую помощь. Зеленский заявил, что соглашение о полезных ископаемых из США не подписали, поскольку оно не было готово.