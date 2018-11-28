Политика Военное положение: Генштаб обнародовал инструкции для соцсетей

2018-11-28 16:30 267

 

В Генштабе напомнили, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотники будут сбиты.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины попросил граждан страны не делать фотографии, не снимать на видео и не писать в соцсетях о передвижениях войск и вооружений. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба на своей странице в Facebookв среду, 28 ноября.

В частности Генштаб ВСУ обращается к украинцам с просьбой не публиковать в социальных сетях ведомости, раскрывающие:

местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава;
движение колонн военной техники и перемещение любым способом личного состава;
режимные военные объекты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины и несанкционированно не проникать на их территорию;
задачи органов военного управления, войск по боевой готовности, оперативной подготовке и применению войск;
подготовку и проведение учений (тренировок, маневров, военных игр);
организацию, численность и дислокацию войск.

В Генштабе напомнили, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. "Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", – заявили военные.

Отмечается, что эта просьба основывается с учетом принятого Верховной Радой закона №9338 об утверждении указа о введении военного положения в Украине, закона О правовом режиме военного положения, в соответствии с приказом Минобороны Об утверждении перечня сведений Министерства обороны Украины, содержащих служебную информацию №720 от 27.12.2016 (с изменениями – №395 от 27.07 2017).

Напомним, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

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