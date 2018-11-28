Политика Военное положение официально начало действовать в Украине

2018-11-28 16:50 150

 

Закон о введении в Украине военного положения вступил в силу, поскольку был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины". Текст документа опубликован в спецвыпуске издания от 28 ноября №226.

Закон, в частности, утверждает указ президента Петра Порошенко "О введении военного положения в Украине". Опубликовало издание и сам указ. Согласно тексту документа, военное положение вводится на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Также в газете напечатано постановление Рады о назначении очередных выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

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