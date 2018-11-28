Политика Оккупанты арестовали всех захваченных украинских моряков

2018-11-28 17:10 135

Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Об этом 28 ноября сообщает корреспондент "Радио свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

Всех украинских моряков арестовали до 25 января 2019 года.

Последними "суд" взял под стражу капитана 2-го ранга с катера "Бердянск" Дениса Гриценко и капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука.

В среду так называемый суд избрал меру пресечения для 9 украинских военнопленных. В частности, оперуполномоченного 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старшего лейтенанта Андрея Драча и командира Украинской бронекатера "Никополь" Богдана Небылицу.

27 ноября киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 2 месяца арестовал 12 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Также меры пресечения избрали 3 раненым во время штурма украинцам. Это Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока. Их заключили под стражу на два месяца - до 25 января.

На бортах трех захваченных РФ судов "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" находилось 24 украинских моряка.

В РФ обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.