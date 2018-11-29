Политика Капитан захваченного буксира "Яны Капу" жестко потроллил российских оккупантов

2018-11-29 09:40 396

Капитан незаконно захваченного Россией украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, которого "суд" в оккупированном Крыму арестовал на два месяца,  не признал себя виновным и потребовал переводчика.

"Все было, как под копирку, всех 24 моряков. Ему тоже избрали меру пресечения на два месяца, до 25 января 2019 года. Он воспользовался правом на переводчика, заявил, что не полностью понимает, ему предоставили переводчика с русского на украинский и с украинского на русский.

Также он в суде заявил, что не признает себя виновным, считает себя непричастным к этому делу и готов отстаивать свою невиновность в любом месте, в том числе и в судах", – сообщил СМИ его адвокат Эдем Семедляев.

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По словам адвоката, его подзащитного 27 ноября содержали в изоляторе временного содержания в городе Белогорск.

А тем временем  жители оккупированного Крыма несли под здание «Киевского райсуда» Симферополя деньги и вещи первой необходимости в СИЗО для украинских моряков. Украинский журналист Осман Пашаев объявил среди жителей материковой части Украины сбор средств на помощь украинским морякам. За несколько часов было собрано около 130 тысяч гривен.

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