ВОЙНА В Украине В подразделениях теробороны ВСУ пройдут спецкурсы по стандартам НАТО

2023-04-04 08:25

В подразделениях территориальной обороны ВСУ будут проведены курсы для капитанов по стандартам НАТО. Об этом сообщил заместитель командующего Сил ТрО Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Сергей Собко в комментарии Military Media Center.

"Чтобы оперативно решить проблему нехватки квалифицированных командиров среднего звена, взводов и рот, мы начали уникальный для наших Вооруженных Сил учебный проект под названием Выучка капитанов", - сказал Собко.

По его словам, в основу курса положены стандарты обучения государств-членов НАТО и учтен опыт российско-украинской войны. Инструкторы курса - боевые офицеры, прошедшие подготовку за рубежом. Теперь они передают опыт другим.

Территориальная оборона ВСУ до начала полномасштабного вторжения насчитывала чуть более шести тысяч личного состава. Теперь солдат в ТрО десятки тысяч: кто-то имел военный опыт, но все же большинство - это вчерашние гражданские. Собко отметил, что на сегодняшний день почти все подразделения уже имеют боевой опыт.

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Пока Запад колеблется насчет F-16, Украина теряет пилотов — The Telegraph 2023-04-03 21:12
роССияне готовят Мариуполь к обороне и упорным боям, - Андрющенко 2023-04-03 20:14