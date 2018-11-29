Политика В Украину приедет миссия МВФ для изучения нового налога для украинцев

2018-11-29 17:00 234

В ближайшее время в Украину приедет техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ), в ходе визита она может согласовать законопроект о налоге на выведенный капитал. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной на своей странице в Facebook.

Южанина отметила, что Порошенко настойчиво продолжает работу с МВФ по продвижению законопроекта о налоге на выведенный капитал. Миссия МВФ приедет по его приглашению, а в ходе ее работы появятся новые возможности обработки согласованной редакции законопроекта и, соответственно, возможности для его принятия.

Также она сообщила о невозможности внедрить этот налог с 1 января 2019 года, так как перед этим нужно время для подготовительной работы со стороны Национального банка, Государственной фискальной службы и других органов власти.