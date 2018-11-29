Политика В НАТО ответили на призыв Порошенко направить корабли в Черное море

2018-11-29 19:30 495

 

В этом регионе на постоянной основе размещены военные силы и средства стран – участниц НАТО Болгарии, Румынии и Турции, отметили в Альянсе

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в ответ на призыв президента Украины Петра Порошенко направить в Черное море корабли альянса напомнила, что организация уже присутствует в этом регионе

"Присутствие НАТО в Черном море уже достаточно сильное, и мы продолжим оценивать необходимость нашего присутствия в регионе в дальнейшем", - цитирует ее агентство Associated Press.

Лунгеску добавила, что корабли НАТО проводят регулярное патрулирование и учения в Черном море. По ее словам, в 2017 году корабли альянса находились в регионе 80 дней, а в этом году уже в течение 120 дней.

Пресс-секретарь организации также напомнила, что авиация стран НАТО проводит регулярное воздушное патрулирование и разведывательные полеты над Черным морем. Она отметила, что в этом регионе на постоянной основе размещены военные силы и средства стран – участниц НАТО Болгарии, Румынии и Турции.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко надеется, что на саммите Большой двадцатки (G20) в Аргентине 30 ноября – 1 декабря будет рассмотрен вопрос о направлении кораблей НАТО в Черное море.

Порошенко не исключает, что на саммите может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие корабли, но это должны быть страны НАТО, чтобы больше не позволить России действовать таким образом (нападать на украинские корабли).

Как сообщалось, после дерзкого акта агрессии в россиян в Азовском море, Совет НАТО призвал РФ обеспечить беспрепятственный доступ к портам Украины. Альянс также призывает Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг накануне говорил, что России нет оправдания за нападение на украинские корабли в Азове.

Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, что сдерживает Запад и НАТО от реальной военной помощи Украине в Азове. Он считает, что вряд ли Украине придется рассчитывать на реальную помощь Запада, а также исключает привлечение Киевом частных военных кампаний для осуществления контрмер Украины против РФ на море.

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