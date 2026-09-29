Світ НАТО вперше оприлюднило вимоги щодо готовності цивільного населення до війни

2026-09-29 16:19

Альянс озвучив вимоги щодо готовності цивільного населення країн-членів до війни.

Країни НАТО мають бути готовими до:

• масової евакуації цивільних із зон бойових дій;

• прийому великої кількості поранених;

• забезпечення запасів крові та медикаментів;

• безперервного доступу населення до води, їжі та енергії;

• стабільної роботи зв’язку й базових послуг;

• одночасного руху цивільного та військового транспорту навіть за обмежених ресурсів;

• безперервної роботи урядів і захищених кризових центрів;

• швидкого перетину кордонів військами за потреби.

Документ ретельно описує, як держави та цивільне суспільство мають забезпечувати безперервне функціонування в умовах масштабної війни.

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