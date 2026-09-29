НАТО вперше оприлюднило вимоги щодо готовності цивільного населення до війни

Альянс озвучив вимоги щодо готовності цивільного населення країн-членів до війни.
Країни НАТО мають бути готовими до:
• масової евакуації цивільних із зон бойових дій;
• прийому великої кількості поранених;
• забезпечення запасів крові та медикаментів;
• безперервного доступу населення до води, їжі та енергії;
• стабільної роботи зв’язку й базових послуг;
• одночасного руху цивільного та військового транспорту навіть за обмежених ресурсів;
• безперервної роботи урядів і захищених кризових центрів;
• швидкого перетину кордонів військами за потреби.
Документ ретельно описує, як держави та цивільне суспільство мають забезпечувати безперервне функціонування в умовах масштабної війни.