Политика Арестованных украинских моряков вывозят из Крыма

2018-11-29 16:42 138

 

Захваченных в Черном море и арестованных в Симферополе украинских военных моряков вывозят из Крыма в Москву. Об этом Крым.Реалии сообщил крымскотатарский активист Нариман Джелял со ссылкой на адвокатов.

Эту информацию Крым.Реалии подтвердили адвокаты Джемиль Темишев, Эмине Авамилева, и Айдер Азаматов.

Сообщается, что моряков вывозят предположительно в СИЗО Лефортово.

В то же время, российский адвокат Николай Полозов, который намерен защищать капитана второго ранга малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск»​ Дениса Гриценко, сообщил Крым.Реалии, что пока не может подтвердить эту информацию и уточняет ее

Как рассказал Крым.Реалии Нариман Джелял, раненные моряки, которые находились в Керчи 29 ноября были вывезены в Симферополь.

Российское информагентство ТАСС также сообщает, что раненых двух украинских военных и одного сотрудника СБУ, которые находились в керченской горбольнице, выписали 29 ноября.

Адвокаты не уточняют, сколько моряков уже отправлены за пределы Крыма.

Киевский районный суд Симферополя арестовал 21 украинского моряка до 25 января 2019 года. Еще троих моряков, которые находятся в керченской больнице, арестовал Керченский городской суд. Они также будут находится под арестом до 25 января 2019 года. Украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

ВМС Украины сообщили, что 25 ноября пограничные корабли России совершили «откровенно агрессивные действия» против украинских кораблей в Керченском проливе. Российский пограничный катер «Дон» совершил таран рейдового буксира ВМСУ «Яны Капу».

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