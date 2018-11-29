Политика Военное положение: Украина ввела ограничения для россиян

2018-11-29 16:55 177

 

Гражданам России ограничат возможность снятия банковских депозитов и обмена валют в Украине, а также возможность въезда в страну. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, комментируя введение военного положения.

Глава государства призвал украинцев "не бежать в магазины и скупать спички и соль". "Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет", – отметил Порошенко.

При этом президент подчеркнул, что для российских граждан такие ограничения будут введены. "И я думаю, что это вполне оправдано", – добавил Порошенко.

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