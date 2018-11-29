Политика Вселенский патриархат подтвердил предоставление Томоса Украине

2018-11-29 20:36 147

Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен Томос об автокефалии. В то же время Синод не назвал дату Объединительного собора.

Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии. Об этом сообщает пресс-служба Вселенского патриархата в четверг, 29 ноября.

"В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, и в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, святой и священный Синод подготовил устав Украинской церкви", - говорится в документе, опубликованном по итогам заседания Синода.

Ожидалось, что на Синоде будет утвержден текст Томоса, но в тексте не указана дата проведения Объединительного собора Украинской православной церкви.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса была продолжена Константинополем, а Украине для получения независимости церкви нужно объединение церквей. В Украине теперь ожидается проведение Объединительного собора.

Как планировалось, Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.