Политика В МИД Германии опубликовали стратегию установления мира в Украине

2018-12-01 09:01 228

 

В пятницу, 30 ноября, МИД Германии опубликовало стратегию, которая включает в себя пять ключевых пунктов, направленных на установление мира и стабильности в Украине. Текст стратегии размещен на сайте ведомства.

"После того как Россия незаконно аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на Востоке, в Украине было убито более 10 тысяч человек. Глубокий конфликт в непосредственной близости к Европе также является серьезным риском для безопасности Германии", - отмечается в стратегии.

Первый из пяти пунктов - необходимость имплементации минских договоренностей. В немецком правительстве уточнили, что не намерены терпеть нарушение международного права, в частности, в контексте аннексии Крыма.

"Для Германии ясно: неправомерное деяние не может создать новое, юридически действительное государство. Федеральное правительство решительно настроено на территориальную целостность Украины", - говорится в тексте стратегии.

В третьем пункте обозначена необходимость укрепления и защиты наблюдателей ОБСЕ. А также в правительстве ФРГ подчеркивают необходимость оценки размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Германия будет продолжать поддерживать дискуссии о создании миссии ООН с целенаправленным мандатом", - говорится в тексте стратегии.

Пятым пунктом является поддержка украинских реформ.

"С целью достижения мира и стабильности в Украине Германия поддерживает ее комплексным планом действий. Речь идет не просто о помощи украинской экономике. Германия особенно поддерживает стремление украинцев к разнообразному и открытому обществу. Также правительство поддерживает модернизацию управления и децентрализацию в Украине" - отмечается в стратегии.

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