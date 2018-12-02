Политика Вопрос об обмене украинских моряков сейчас не стоит – Путин

2018-12-02 14:00 303

 

Вопрос об обмене украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, пока не стоит, так как "в настоящее время идет следствие". Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля в субботу, 1 декабря.

"Нет, пока вопросы об обмене не стоят, и украинская сторона таких вопросов не поднимала. Сейчас об этом и говорить-то рано, сейчас идет следствие. Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах", − сказал российский лидер во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Путин подчеркнул, что "должны быть получены и оформлены полные показания со стороны моряков".

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