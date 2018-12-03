Политика Проект Северный поток-2 признали скрытой формой войны Путина против ЕС

2018-12-03 15:14 213

Премьер-министр Украины назвал газовый проект Северный поток-2 скрытой формой войны против европейских газовых потребителей. 

"Северный поток-2 - это форма замаскированной войны против Европы. Мы знаем, как это быть зависимым в энергетическом и политическом плане. По своему опыту мы знаем, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект, как геополитическое оружие", - сказал Гройсман в интервью Die Welt.

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Он отметил, что предложил европейским партнерам управлять украинской ГТС совместно.

"Мы предложили партнерам на Западе вместе управлять нашей газотранспортной системой. Способность ее составляет 140 млрд кубических метров. Наши газохранилища позволяют хранить запасы до 1000 дней. Это большой потенциал", - добавил глава правительства.

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