Какие законопроекты Рада рассмотрит на текущей неделе - план работы

На текущей пленарной неделе (4-7 декабря) Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в Госбюджет, повышение штрафов за не пристегнутые ремни безопасности, законопроект об ответственности СМИ за оправдание аннексии украинских территорий, а также большой блок оборонных законопроектов.
Вторник, 4 декабря, начнется в парламенте с четырех законопроектов о защите людей с инвалидностью. Далее в плане - вопросы аграрной политики, в том числе проект закона о требованиях к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами, и насчет регистрации животных.
Также запланирован проект изменений в госбюджет на текущий год и проект № 9068, которым предлагается запретить оправдывать оккупацию Донбасса и Крыма в эфирах телеканалов.
Кроме того, депутаты планируют изменить названия населенных пунктов в Ивано-Франковской, Киевской, Харьковской, Черкасской, Волынской, Сумской и Полтавской областях.
На рассмотрение также будет вынесен ряд законопроектов в первом чтении, в частности о запрете выкладывать пачки с сигаретами в супермаркетах. Повторно с предложениями президента намерены рассмотреть законопроект о частной детективной деятельности.
Если хватит времени, Рада примет решение об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой и Луганской областей и установлении границ нескольких населенных пунктов.
В среду, 5 декабря, депутаты решат, объявлять ли территории Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения, а затем перейдут к ратификациям.
Так, парламент намерен ратифицировать изменения к Конвенции с Великобританией и Северной Ирландией касательно устранения двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доход и на прирост стоимости имущества. В плане работы - ратификация изменений в аналогичное соглашение с Турцией.
На рассмотрении ратификация соглашения с Австрией о взаимном доступе на рынки труда членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.
Во втором чтении планируют рассмотреть законопроект о пищевых продуктах.
Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.
На четверг, 6 декабря, запланировано рассмотрение вопросов нацбезопасности и обороны, в частности в первом чтении - об усилении соцзащиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке, а во втором - о противоминной деятельности в Украине.
На этот же день вынесли несколько ратификаций, в частности с Нидерландами о продлении до 1 августа 2019 года срока действия соглашения о Международной миссии защиты расследования катастрофы МН-17, а также ратификации изменений в соглашение с Литвой и Польшей о создании совместной военной части.
Во втором чтении народные избранники намерены рассмотреть законопроекты об усилении ответственности за игнорирование ремней безопасности, об охране прав на компоновку полупроводниковых изделий, а также о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет совершенствования правовой охраны географических указаний.
Планируется принять решение относительно законопроекта о противодействии буллингу.
Несколько проектов из плана работы касается использования ядерной энергии и обращения с радиоактивными отходами.
Уже в который раз в повестке на неделю ратификация соглашения с Соединенными Штатами для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA), а также изменения в законодательство в связи с этим.
Во втором чтении Рада намерена рассмотреть президентский, обозначенный как неотложный законопроект о ликвидации Нацкомфинуслуг, а также проекты о защите прав потребителей финуслуг и о посредничестве при трудоустройстве за границей.
7 декабря, в пятницу состоится Час вопросов к правительству.