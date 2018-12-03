Политика Какие законопроекты Рада рассмотрит на текущей неделе - план работы

2018-12-04 10:41 477

На текущей пленарной неделе (4-7 декабря) Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в Госбюджет, повышение штрафов за не пристегнутые ремни безопасности,  законопроект об ответственности СМИ за оправдание аннексии украинских территорий, а также большой блок оборонных законопроектов. 

Вторник, 4 декабря, начнется в парламенте с четырех законопроектов о защите людей с инвалидностью. Далее в плане - вопросы аграрной политики, в том числе проект закона о требованиях к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами, и насчет регистрации животных.

Также запланирован проект изменений в госбюджет на текущий год и проект № 9068, которым предлагается запретить оправдывать оккупацию Донбасса и Крыма в эфирах телеканалов.

Кроме того, депутаты планируют изменить названия населенных пунктов в Ивано-Франковской, Киевской, Харьковской, Черкасской, Волынской, Сумской и Полтавской областях.

На рассмотрение также будет вынесен ряд законопроектов в первом чтении, в частности о запрете выкладывать пачки с сигаретами в супермаркетах. Повторно с предложениями президента намерены рассмотреть законопроект о частной детективной деятельности.

Если хватит времени, Рада примет решение об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой и Луганской областей и установлении границ нескольких населенных пунктов.

В среду, 5 декабря, депутаты решат, объявлять ли территории Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения, а затем перейдут к ратификациям.

Так, парламент намерен ратифицировать изменения к Конвенции с Великобританией и Северной Ирландией касательно устранения двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доход и на прирост стоимости имущества. В плане работы - ратификация изменений в аналогичное соглашение с Турцией.

На рассмотрении ратификация соглашения с Австрией о взаимном доступе на рынки труда членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Во втором чтении планируют рассмотреть законопроект о пищевых продуктах.

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

На четверг, 6 декабря, запланировано рассмотрение вопросов нацбезопасности и обороны, в частности в первом чтении - об усилении соцзащиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке, а во втором - о противоминной деятельности в Украине.

На этот же день вынесли несколько ратификаций, в частности с Нидерландами о продлении до 1 августа 2019 года срока действия соглашения о Международной миссии защиты расследования катастрофы МН-17, а также ратификации изменений в соглашение с Литвой и Польшей о создании совместной военной части.

Во втором чтении народные избранники намерены рассмотреть законопроекты об усилении ответственности за игнорирование ремней безопасности, об охране прав на компоновку полупроводниковых изделий, а также о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет совершенствования правовой охраны географических указаний.

Планируется принять решение относительно законопроекта о противодействии буллингу.

Несколько проектов из плана работы касается использования ядерной энергии и обращения с радиоактивными отходами.

Уже в который раз в повестке на неделю ратификация соглашения с Соединенными Штатами для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA), а также изменения в законодательство в связи с этим.

Во втором чтении Рада намерена рассмотреть президентский, обозначенный как неотложный законопроект о ликвидации Нацкомфинуслуг, а также проекты о защите прав потребителей финуслуг и о посредничестве при трудоустройстве за границей.

7 декабря, в пятницу состоится Час вопросов к правительству.

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