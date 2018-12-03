Политика Желающих въехать в Украину россиян стало в два раза меньше

2018-12-04 15:13 303

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что с момента введения ограничений на въезд количество граждан РФ, желающих въехать на территорию Украины, уменьшилось в два раза.

Как заявил в эфире украинского телеканала пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, за минувшие сутки в областях, где введено военное положение, не были пропущены 77 граждан РФ.

Подавляющее большинство не пустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, у части не было надлежащих документов или превышен срок пребывания в Украине.

"То, что я наблюдаю за последние дни, поток желающих граждан РФ въехать в Украину уменьшился. Если еще примерно две недели назад среднесуточный поток составлял от 2,5 тыс. до 3 тыс. граждан РФ, то сейчас он достигает ориентировочно 1,3 тыс. – 1,5 тыс. человек", - сообщил Демченко.

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Кроме того, пограничник обратился к украинцам с просьбой для собственной безопасности по возможности не совершать поездки в РФ.

В то же время, по словам Демченко, за последние 5 дней около 150 украинцам отказали во въезде на территорию РФ.

"Притом, когда украинские пограничники не пропускают иностранца, то иностранцам предоставляется карточка отказа, где четко указывается, на основании какого законодательства и почему лицо не пропущено. Нашим соотечественникам на российской границе отказывают безосновательно, не объясняя причины отказа, и никакие документы им также не выдаются", - добавил пресс-секретарь ГПСУ.

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