Политика Украинские моряки в Москве обеспечены адвокатами и всем необходимым - российский омбудсмен

2018-12-03 17:30 171

 

Двадцать четыре украинских моряка, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе и доставленные в московские СИЗО, обеспечены всем необходимым, получают адвокатскую помощь. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".

"Моряков посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), с каждым из них беседовали, с их стороны не поступило жалоб на порядок и условия содержания, на оказание медпомощи", - сказала омбудсмен. По ее словам, адвокаты получат доступ к своим подзащитным. "Все задержанные получают необходимое питание... Все необходимое в плане одежды, других предметов первой необходимости у них имеется", - заключила Москалькова.

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