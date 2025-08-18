Політика Мовний омбудсмен Івановська назвала вимоги бункерного щодо припинення війни неприйнятними

2025-08-18 10:27

Вимоги бункерного надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію є неприйнятними. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в Facebook.

За її словами, "путін вкотре намагається диктувати Україні свої умови: серед вимог, озвучених під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом, - надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію".

"Ці вимоги - цинічні й неприйнятні. Вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободою вибору. Це - зброя ідеологічної війни, спрямована на підрив української незалежності, розкол суспільства та повернення нас у колоніальний статус", - наголосила Івановська.

Уповноваженої зазначила, що російська мова - це не "мова спілкування", як намагається представити кремль.

"Це - інструмент імперської політики, яким століттями насаджували меншовартість, знищували українську культуру й намагалися стерти нашу ідентичність. московська патріархія - частина того ж механізму підкорення", - підкреслила Івановська.

Мовний омбудсмен зауважила, що "Україна вже заплатила величезну ціну за право бути собою. Тисячі життів віддані на фронті, в наших мирних містах та селах - й кожне із них доводить: наша мова, наша віра, наша культура не продаються і не обмінюються на примарний "мир".

За її словами, "ми маємо бути свідомими: поступки у мовному питанні дорівнюють поступкам у питанні свободи".

"Крок назад у мові - це крок до втрати держави. Українська була, є і буде єдиною державною мовою. Наша сила - у власному слові. Наша свобода - в українській мові. Мова - це зброя. І ми не дозволимо її відібрати", - підсумувала уповноважена.

