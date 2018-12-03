Политика Порошенко внес в Раду закон о прекращении дружбы с РФ

2018-12-03 18:00 195

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Законопроект №0206 в статусе неотложного глава государства внес 3 декабря.

Суть документа заключается в выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия договора с Россией.

"Прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", - говорится в тексте законопроекта.

Также указывается, что прекращение действия договора освобождает Украину от обязательства его исполнения и не влияет на права Украины.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Сейчас законопроект направлен на рассмотрение в комитет Верховной Рады.

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко на заседании согласительного совета 3 декабря отметила, что комитет уже более 2 месяцев не может получить текст ноты о не продолжении договора о дружбе и сотрудничестве с РФ, направленной России, и не может пообщаться с министром иностранных дел.

"Если президент хочет, чтобы комитет рассмотрел этот вопрос (внесенный законопроект -ред.), пусть приходит лично министр и приносит ноту", - отметила Гопко.

"Чтобы увидеть, какие же это соглашения, аж 40, о которых он говорит, они планируют прекратить на 5-м году российской агрессии. Так же мы хотели бы увидеть ревизию договорно-правовой базы по РФ", - отметила нардеп.

Как сообщалось, 24 сентября Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией.

Указ о введении в действие соответствующего решения СНБО президент Петр Порошенко подписал 17 сентября - и после публикации 19 сентября он вступил в силу.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу он 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Формально действовать он должен до 1 апреля 2019 года.

Как сообщалось, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины было введено военное положение.