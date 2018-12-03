Политика НАТО увеличивает присутствие в регионе Черного моря и следит за действиями РФ

2018-12-03 21:00 387

 

НАТО внимательно мониторит ситуацию в Черном море и увеличивает свое военное присутствие в регионе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"НАТО увеличило присутствие в Черноморском регионе. В прошлом году мы увеличили присутствие кораблей НАТО в Черном море с 80 до 120 дней. У нас есть миссия воздушной полиции в регионе, а также у нас есть мультинациональная бригада в Румынии", - сказал Столтенберг.

Генсек также подчеркнул, что Альянс и в дальнейшем поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и предоставляет политическую и практическую поддержку.

Еще по теме

Порошенко внес в Раду закон о прекращении дружбы с РФ

2018-12-03 18:00 366

Президент только сейчас подал в Раду законопроект № 0206 о разрыве дружбы с РФ

2018-12-03 13:44 360

Доступный отдых в Египте с Farvater.travel

2018-12-03 10:52 348

В НАТО ответили на призыв Порошенко направить корабли в Черное море

2018-11-30 15:13 1656

Еще новости в разделе "Политика"

УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением

2018-12-03 22:00 375

Путин против встречи "нормандской четверки"

2018-12-03 21:30 411

НАТО увеличивает присутствие в регионе Черного моря и следит за действиями РФ

2018-12-03 21:00 387

Софийский собор предложили отдать новой украинской церкви

2018-12-03 20:30 357
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением 2018-12-03 22:00 375
Путин против встречи "нормандской четверки" 2018-12-03 21:30 411
НАТО увеличивает присутствие в регионе Черного моря и следит за действиями РФ 2018-12-03 21:00 387
Софийский собор предложили отдать новой украинской церкви 2018-12-03 20:30 357

Лента

22:00 УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
21:30 Путин против встречи "нормандской четверки"
21:00 НАТО увеличивает присутствие в регионе Черного моря и следит за действиями РФ
20:30 Софийский собор предложили отдать новой украинской церкви
20:00 В Украине запретили известный противовирусный препарат "Колдфлю"
19:30 Транзит российского газа через Украину сократился
19:00 Эксперт объяснил, что может произойти с курсом доллара в ближайшие дни
18:00 Порошенко внес в Раду закон о прекращении дружбы с РФ
17:30 Украинские моряки в Москве обеспечены адвокатами и всем необходимым - российский омбудсмен
16:49 Захват Россией украинских моряков: в чем главная проблема их возвращения домой