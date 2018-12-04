Политика Конфликт на Азове: ГПУ реконструировала события

2018-12-04 16:30 258

Генеральная прокуратура Украины опубликовала видео-реконструкцию событий в Керченском проливе 25 ноября.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины опубликовала видео - реконструкцию событий конца ноября в Керченском проливе. Ролик во вторник, 4 декабря, опубликован на Уoutube.

На видео записана полная хронология событий - от выхода трех украинских судов из порта Одессы до их захвата.



Как сообщалось, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.

Москва назвала действия Украины в Керченском проливе "провокационными". Киев подчеркнул, что Россия осуществила акт агрессии против Украины в нейтральных водах.

Позже в ФСБ России опубликовали свою хронологию событий у Керченского пролива.