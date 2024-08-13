Политика ISW: путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области

2024-08-13 16:48

Правитель РФ Владимир Путин пытается показать себя компетентным относительно ситуации в Курской области и переложить ответственность за вторжение ВСУ на других российских представителей власти и военных.

Источник: ISW

Дословно: "Путин продолжает представлять себя эффективным и осведомленным менеджером ситуации вдоль украинско-российской границы и перекладывать ответственность за текущие проблемы в ответ на украинское вторжение в этом районе на других российских военных и чиновников".

Детали: 12 августа Путин провел совещание с российскими военными, силовиками, представителями федеральных и региональных органов власти по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, во время которого поставил задачи российским военным и силовым структурам в Курской области и дал свою оценку политической ситуации, связанной с вторжением Украины в Россию.

Путин упрекнул и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова за то, что он обсуждал вопросы, которые, по мнению Путина, относятся исключительно к компетенции Министерства обороны России, и поручил Смирнову говорить только о социально-экономической ситуации в Курской области.

Путин также отреагировал на заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова о том, что "все остальные вопросы под контролем", отметив, что Мантуров не коснулся нескольких ключевых социальных вопросов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к Путину с прямой просьбой реализовать определенную социальную политику для помощи гражданскому населению Белгородской области, но Гладков и губернатор Брянской области Александр Богомаз избежали гнева Путина, не комментируя военные вопросы.

Дословно: "Утверждение Путина о том, что каждый чиновник несет только одну ответственность, контрастирует с его попыткой выставить себя способным контролировать и компетентно понимать политическую, социально-экономическую и военную ситуацию вдоль международной границы".

Детали: Кремль опубликовал видеозаписи и тексты докладов глав Брянской, Белгородской и Курской областей Путину о проблемах, с которыми сейчас сталкивается российская региональная власть - вероятно, для того, чтобы публично представить глав регионов как ответственных за эти проблемы и нуждающихся в помощи Путина. Однако Кремль не опубликовал видеозапись или текст той части встречи, на которой российские военные и силовики, вероятно, докладывали Путину.

Дословно: "Решение Кремля опубликовать видеозапись, на которой Путин ругает высших российских чиновников, вероятно, является предупреждением другим российским чиновникам воздержаться от комментариев относительно украинского вторжения в Россию".

Детали: Путин делегировал МО РФ, ФСБ и Росгвардии России пересекающиеся задачи в районе украинско-российской границы, что еще раз подчеркивает, что российская группировка войск в Курской области пытается создать объединенные структуры командования и управления, необходимые для координации операций.

Путин заявил, что главной задачей Министерства обороны России является вытеснение украинских сил с российской территории.

Ключевые выводы ISW за 12 августа: