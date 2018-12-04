Политика В Укрпочте заявили, что прекратят доставку счетов и сбор платежей за потребление газ

2018-12-04 20:30 267

Укрпочта прекратит доставку счетов и сбор платежей за потребление газа, если облгазы не возобновят отопление в отделениях почты. Такое заявление сделал генеральный директор компании Игорь Смилянский на своей странице в Facebook.

По словам Смилянского, многие отделения Укрпочты отключают от газа. В этом контексте глава Укрпочты подчеркнул, что подобные действия являются неправильными.

"Мы со своей стороны сделали все, чтобы вовремя подать все документы и номинации. Я 11 раз прерывал совещания, чтобы по 10 раз подписать электронной цифровой подписью номинации, получая ответы, что система не приняла по техническим причинам. После этого возили в бумажной форме", - указал гендиректор Укрпочты.

Также было сказано, что сотрудники компании не будут работать без отопления в отделениях, а соответственно и доставка счетов и сбор платежей прекратится.

"Мы обязательно разберемся, кто в этом виноват... Но я публично призываю коллег из облгазов прекратить этот беспредел. Вы перекроете нам тепло - мы вам перекроем доставку счетов и сбор платежей, так как в холоде работать никто не будет. Это мое последнее китайское", - заявил Смилянский.